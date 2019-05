Bruggink en Vink diep onder de indruk van Ajacied: ‘Het is echt, echt kunst’

Lasse Schöne zette Ajax woensdagavond met een fraaie vrije trap op het juiste spoor in de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap. De Deense middenvelder mocht in de 37ste minuut van de wedstrijd aanleggen vanaf ongeveer 20 meter en liet doelman Nigel Bertrams uiteindelijk kansloos met een fraaie boogbal.

"Moet je eens op die muur letten: die muur springt echt op zijn allerhoogst. Dát maakt deze vrije trap echt zo mooi. Beter dan dit kan niet", is analist Arnold Bruggink in de rust lovend bij FOX Sports. Het betekende voor Schöne alweer de derde keer dit seizoen dat hij uit een vrije trap wist te scoren in de Eredivisie.

Sinds zijn komst in de zomer van 2012 naar Ajax was de middenvelder in totaal in competitieverband al dertien keer trefzeker uit een vrije trap. Behalve Bruggink is ook Marciano Vink diep onder de indruk van het doelpunt dat Schöne woensdag wist te maken tegen De Graafschap. "Je ziet bij het camerastandpunt van achter het doel op welke manier hij de bal precies raakt. Elke jeugdvoetballer gaat morgen, na dit gezien te hebben, hierop oefenen. Hij geeft een soort topspin aan de bal. Het is echt, echt kunst."

Ajax leidde halverwege overigens met 1-2 in Doetinchem. Na de openingstreffer van Schöne wist De Graafschap de stand gelijk te trekken via een doelpunt van Youssef El Jebli, maar in de slotminuut van de eerste helft wist Ajax zijn voorsprong via Nicolás Tagliafico toch weer in ere te herstellen.