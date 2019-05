Zestienjarige aanvaller zet handtekening onder driejarig contract bij Feyenoord

Feyenoord heeft met Shiloh ’t Zand een principe-akkoord bereikt over een driejarig contract, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. De zestienjarige vleugelaanvaller zet op korte termijn zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2022. Dit seizoen speelde ’t Zand in principe zijn wedstrijden in de Onder-16 van Feyenoord.

Dat team werd afgelopen weekend kampioen, door met 5-2 van Vitesse te winnen. In dat duel was ’t Zand goed voor twee doelpunten. De vleugelaanvaller kwam dit seizoen tot 27 doelpunten in de Onder-16 van Feyenoord. ’t Zand speelde in deze jaargang ook reeds enkele wedstrijden in de Onder-17, het team waar hij volgend seizoen vast onderdeel van zal uitmaken.

Feyenoord kaapte ’t Zand in 2010 weg bij amateurclub Maasstad Tediro. In de afgelopen negen jaar doorliep de jonge vleugelaanvaller alle jeugdelftallen van de Rotterdammers, wat nu heeft geresulteerd in zijn eerste profcontract. Vorige week bereikten beide partijen een akkoord en op korte termijn zal ’t Zand zijn handtekening zetten onder de driejarige verbintenis.