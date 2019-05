Speelronde 34 Eredivisie: Ajax loopt virtueel verder weg bij PSV

Woensdagavond staat de laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen op het programma. Ajax zal zich op bezoek bij De Graafschap vermoedelijk tot landskampioen kronen: de Amsterdammers gaan de laatste speelronde in met een voorsprong van drie punten op achtervolger PSV en hebben tevens een superieur doelsaldo (+84 tegenover +70). Verder zijn Feyenoord en AZ al verzekerd van Europees voetbal, maar is de strijd om een plekje in de Play-Offs voor Europees voetbal nog niet beslist.

Ruststanden wedstrijden speelronde 34:

De Graafschap - Ajax 1-2

PSV - Heracles Almelo 1-1

Fortuna Sittard - Feyenoord 1-1

VVV-Venlo - Vitesse 0-2

FC Utrecht - SC Heerenveen 1-1

FC Emmen - FC Groningen 1-0

ADO Den Haag - Willem II 1-1

Excelsior - AZ 1-1

NAC Breda - PEC Zwolle 0-0

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 34 28 2 4 87 86 2 PSV 34 26 5 3 72 83 3 Feyenoord 34 20 5 9 34 65 4 AZ 34 17 7 10 21 58 5 Vitesse 34 14 11 9 19 53 6 FC Utrecht 34 15 8 11 9 53 7 Heracles Almelo 34 15 3 16 -7 48 8 FC Groningen 34 13 6 15 -2 45 9 ADO Den Haag 34 12 9 13 -5 45 10 Willem II 34 13 5 16 -14 44 11 sc Heerenveen 34 10 11 13 -9 41 12 VVV-Venlo 34 11 8 15 -16 41 13 PEC Zwolle 34 11 6 17 -13 39 14 FC Emmen 34 10 8 16 -31 38 15 Fortuna Sittard 34 9 7 18 -30 34 16 Excelsior 34 9 6 19 -33 33 17 De Graafschap 34 8 5 21 -37 29 18 NAC Breda 34 5 8 21 -45 23