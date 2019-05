Ajacieden met individuele belangen in Doetinchem: ‘Maar hij is een prof’

Hoewel de landstitel al nagenoeg binnen is, voelt trainer Erik ten Hag van Ajax 'gezonde wedstrijdspanning' voorafgaand aan het duel met De Graafschap. Hij merkt in zijn spelersgroep een verlangen om het seizoen goed af te sluiten: volgens Ten Hag zijn de spelers zich er terdege van bewust dat ze na woensdagavond niet meer in dezelfde samenstelling zullen spelen, en zijn ze erop gebrand hun kwaliteiten nog één keer samen te laten zien.

"Natuurlijk hebben we sinds zondag al het kampioensgevoel, maar je moet nu nog wel spelen", benadrukt Ten Hag voor de aftrap in gesprek met FOX Sports. Hij spreekt de wens uit om het seizoen 'in stijl' af te sluiten. "Als we het vanavond goed afmaken, hebben we een superseizoen achter de rug. We kunnen dan met heel veel voldoening terugkijken op dit seizoen. De spelers willen nog één keer alles geven, want ze beseffen dat ze voor het laatst in deze samenstelling met elkaar zullen spelen. Het is een uniek team."

"Het is vandaag geen item hoeveel we er gaan kwijtraken, maar het is al zeker dat Frenkie de Jong weggaat", reageert Ten Hag op vragen over de transferzomer. "We hebben met deze samenstelling fantastische dingen laten zien en dat voelen de spelers ook. Die hebben ontzettend veel plezier met elkaar. Er is iets ontstaan, een bepaalde dynamiek en binding." Ajax gaat de laatste speelronde in met een voorsprong van drie punten op PSV en een superieur doelsaldo, waardoor het naar alle waarschijnlijkheid de kampioensschaal in ontvangst zal nemen.

Er spelen ook andere belangen mee, zo weet Ten Hag. Hij ruimde een basisplaats in voor Dusan Tadic, die zich nog kan kronen tot topscorer van het Eredivisie-seizoen. De spits loopt twee doelpunten achter op Luuk de Jong van PSV. "Een aantal spelers heeft individuele belangen, maar hij is een prof. Het gaat hem daar niet om. Het gaat erom dat wij goed spelen. En als wij dat doen, is het aannemelijk dat Dusan gaat scoren, want hij komt vaak in die positie."