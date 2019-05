Analisten van FOX houden ernstig rekening met transfer Steven Bergwijn

De analisten van FOX Sports houden rekening met een transfer van Steven Bergwijn naar Ajax. Nadat de eerste berichten opdoken over de interesse van de Amsterdammers, was PSV er snel bij om duidelijk te maken dat een overstap niet aan de orde is. Bergwijn zou zelf echter wel openstaan voor een transfer naar Amsterdam en daardoor wordt de onderhandelingspositie van PSV stevig ondermijnd, weten de analisten.

Ronald de Boer en Gertjan Verbeek wijzen erop dat Bergwijn zelf een transfer kan forceren. "Als de club zegt dat het niet bespreekbaar is, kun je als speler gaan muiten. Dat heb ik ook weleens gedaan. Het lag wat minder gevoelig toen, want ik kon naar Arsenal en we hadden al een mondeling akkoord dat in mijn ogen werd geschaad. Dit is natuurlijk wat anders", geeft De Boer aan. Verbeek stelt dat het verleden tijd is dat clubs 'de baas' zijn. Volgens de clubloze trainer hebben spelers het voor het zeggen.

"PSV kan hoog en laag springen, en op zijn strepen gaan staan, maar als een speler weg wil en de zaakwaarnemer de contacten al heeft gelegd, dan gaat hij gewoon. Anders wordt het een onwerkbare situatie", weet Verbeek. "Desnoods kan een speler het bij de rechter voorleggen. En Ajax legt gewoon het bedrag op tafel dat wordt gevraagd, want die macht hebben ze op dit moment." Tafelgast Arnold Bruggink denkt zelf niet dat Bergwijn naar Ajax gaat, maar denkt dat PSV er wel goed aan zou doen om mee te werken als de Amsterdammers zich melden.

"Als je meer dan dertig miljoen euro kunt krijgen, zou ik hem lekker wegdoen. Op die manier maakt Ajax de concurrentie ook meteen sterker", is Bruggink van mening. "PSV heeft de vervanger met Donyell Malen al in huis en ik zou Arjen Robben meteen bellen met de vraag of hij zin heeft om terug te komen. Ik denk bovendien dat de scouting van PSV goed genoeg is om voor die prijs een vervanger te kunnen halen."