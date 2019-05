‘Matthijs de Ligt twijfelt en staat open voor andere aanbiedingen’

De overstap van Matthijs de Ligt naar Barcelona leek niet zo lang geleden nog slechts een kwestie van tijd, maar volgens Mundo Deportivo is er de afgelopen weken wat onduidelijkheid ontstaan. De Spaanse sportkrant meldt woensdagmiddag dat de aanvoerder van Ajax niet meer zo dicht bij een transfer naar het Camp Nou zou zijn als een maand geleden en dat hij zelfs weer aanbiedingen van andere clubs in overweging heeft genomen.

Het kamp-De Ligt heeft naar verluidt afgelopen vrijdag met voorzitter Josep Maria Bartomeu, algemeen directeur Pep Segura en technisch directeur Eric Abidal om de tafel gezeten om te luisteren wat Barcelona de jonge stopper precies te bieden heeft. De Ligt komt als hij inderdaad naar Catalonië verhuist in dezelfde salarisschaal terecht als Frenkie de Jong en is daarmee akkoord. Op de commissie voor zaakwaarnemer Mino Raiola na zijn er op dat gebied dan ook geen plooien meer om glad te strijken.

De Ligt zou echter nu weer zijn twijfels hebben over zijn sportieve perspectief bij de Spaanse landskampioen. Ondanks garanties van Barcelona dat hij meteen vanaf het begin een belangrijke schakel in de selectie zal worden, is hij er niet van helemaal van overtuigd dat hij meteen een basisplaats zal veroveren. De Catalanen hebben met Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Clément Lenglet immers al drie centrale verdedigers onder contract staan die dit seizoen een goede indruk achterlaten.

Een overgang naar Barcelona hoort nog steeds bij de opties, maar De Ligt gaat volgens de geruchten uit Spanje na afloop van het seizoen wel weer met Raiola om de tafel zitten om de opties door te nemen. Real Madrid en Liverpool worden niet gezien als potentiële nieuwe bestemmingen voor de verdediger, maar Bayern München, Paris Saint-Germain, Juventus en, mogelijk, Manchester City wel. Raiola zou er bovendien wel wat in zien om op een andere aanbieding in te gaan, aangezien hij daar een hogere commissie aan over zou kunnen houden.