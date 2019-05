Duarte nuanceert verhaal Heracles: ‘Ik heb die uitspraak niet gedaan’

Lerin Duarte beschikt over een aflopende verbintenis bij Heracles Almelo en weet nog niet of hij ook volgend seizoen in het Polman Stadion te bewonderen is. De Eredivisionist uit Overijssel bracht onlangs wel naar buiten dat de middenvelder uit is op een buitenlands avontuur, maar Duarte zelf brengt enige nuances aan in het verhaal van zijn werkgever.

“Ik heb die uitspraak niet gedaan”, benadrukt de voormalig Ajacied in een reactie aan Voetbal International. “Sterker nog, ik heb ook gezegd dat het geen probleem is om hier te blijven. Wel ben ik 28 jaar en dan denk je na over het buitenland. Dat is toch logisch? Ik heb even de tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Ik heb niet definitief nee gezegd tegen Heracles. We zijn nog in gesprek.”

Duarte, bezig aan zijn tweede periode bij Heracles, hoopt dat zijn toekomst op voetbalgebied in de komende weken meer duidelijkheid krijgt. “Natuurlijk zou een avontuur mooi zijn, maar het moet wel kloppen. Ik heb het bij Heracles namelijk ook goed naar mijn zin. Wanneer ik met uitsluitsel kom? Ik kan niet te lang wachten, ook niet richting de club. Zij moeten ook door kunnen schakelen.”

Trainer Frank Wormuth ziet Brandley Kuwas vertrekken naar Al-Nasr en neemt ook afscheid van Wout Droste, Bart van Hintum, Vincent Vermeij, Tim van de Berg en Zeki Erkilinc. Daarnaast is er volop belangstelling voor Adrián Dalmau. Duarte blijft desondanks hopen op een plaatsbewijs voor Europees voetbal. Heracles staat momenteel zevende en kan een ticket voor de nacompetitie bijna niet meer mislopen. “Niet als we spelen zoals tegen Excelsior (4-5 nederlaag, red.), maar wel als we het niveau halen van het gehele seizoen”, aldus de middenvelder. “Je kunt zeggen dat we tegen Excelsior flink door de ondergrens zijn gezakt. Dat mag niet nog een keer gebeuren.”