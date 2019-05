Van Bommel: ‘Als er niks concreet is, kan ik er geen antwoord op geven’

Mark van Bommel is bezig aan de laatste fase van zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van PSV. Zijn naam werd al eens in verband gebracht met Bayern München en AC Milan, twee clubs die hij als speler diende, maar een vertrek uit Eindhoven is niet aan de orde. “Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin bij PSV. Er zijn veel geruchten en als er niks concreet is, kan ik er geen antwoord op geven”, stelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

PSV stond lange tijd bovenaan in de Eredivisie, maar moet de landstitel toch aan Ajax laten. De ploeg van Erik ten Hag is officieus kampioen en krijgt na de uitwedstrijd tegen De Graafschap van woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid voor de 34e keer de kampioensschaal uitgereikt. “Je kunt er een mooi en lang verhaal van wel twee pagina's van maken, maar we hebben geen prijs”, verzucht de coach van PSV. “Als je met 65 punten kampioen wordt, heb je het goed gedaan. Zo werkt het ook. Maar als je geen prijs hebt gehaald, heb je het niet goed gedaan. Het gaat erom dat je op het eind van je carrière kunt zeggen dat je prijzen hebt gewonnen.”

Van Bommel weet van de verregaande belangstelling van Ajax voor Steven Bergwijn. Hij voelt er echter niets voor om de concurrentie te versterken. Ook Luuk de Jong, met 28 doelpunten topscorer in de Eredivisie, blijft wat hem betreft bij PSV. De onderlinge band met spelers is cruciaal in dat proces. “Natuurlijk praten we erover. Het gaat om de spelers. Als zij tevreden zijn, is de kans groot dat ze blijven. Wij willen zowat iedereen graag binnenboord houden en een zo goed mogelijk elftal hebben staan. De jongens zijn volgens mij allemaal dik tevreden over de manier hoe we voetballen en met elkaar omgaan. Er is een goede wisselwerking, waarbij we elkaar de waarheid kunnen zijn en ook direct kunnen zijn en dat van elkaar accepteren.”

Volgens de oud-international van Oranje is het van groot belang dat de spelersgroep meegaat in de voetbalvisie van een trainer. “Dan is de noodzaak om weg te gaan niet hoog”, zegt Van Bommel over de nimmer aflatende speculaties omtrent zijn belangrijkste spelers. “Je speelt voetbal om prijzen te winnen en bij PSV kun je daaraan meedoen. Er zijn wel altijd wat mutaties. Hoeveel het er zijn, is nu niet te zeggen. Dat ligt er ook aan voor wie er belangstelling is.”