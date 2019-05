‘Het moment dat ik een sms’je kreeg van Overmars zal ik nooit meer vergeten’

Marvin Höner tekende in 2013 een contract bij Ajax en de aanvaller uit Duitsland liet daarmee een droom uitkomen. Die droom veranderde echter al snel in een nachtmerrie, want de voormalig jeugdinternational viel van de ene blessure in de andere en maakte uiteindelijk nooit zijn opwachting in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Höner kijkt op verzoek van VICE Sports terug op de Nederlandse episode van zijn loopbaan. “Het moment dat ik een sms’je kreeg van Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) zal ik nooit meer vergeten. Ik stond op een parkeerplaats, op het punt om mijn auto in te stappen, en toen trilde mijn telefoon. ‘We hebben een overeenstemming met Arminia Bielefeld bereikt over je transfer’, stuurde hij. Ik staarde naar mijn telefoon en dacht: o mijn God. Ik schreeuwde het uit van vreugde en belde meteen mijn familie op. Vanuit het kleine Bielefeld kreeg ik de kans om voor het grote Ajax te spelen.”

De Duitser begon in het beloftenelftal en stond tegen FC Emmen met onder meer Jasper Cillessen, Davy Klaassen en Kenny Tete op een veld. Uitgerekend in die wedstrijd sloeg het noodlot toe. “Na een corner sprintte ik terug om een counter van Emmen te voorkomen, en ineens voelde ik een intense pijn in mijn hamstring. Pats”, blikt hij terug op het horrormoment. “Mijn teamgenoot Fabian Sporkslede zag hoeveel pijn ik had en zei dat ik moest liggen. Even later hinkte ik naar de kleedkamer, op de schouders van twee fysio’s. Rondom mijn hamstring was het compleet blauw en er ontstonden bloeduitstortingen. Ik werd in de kleedkamer duizelig van de pijn en viel bijna flauw.”

De hamstringblessures bleven Höner parten spelen, met als gevolg dat Jaap Stam (toenmalig trainer van Jong Ajax, red.) en Overmars een slecht nieuws-gesprek inplanden met de aanvaller. Ajax wilde de samenwerking geen vervolg geven. “Geen geweldig nieuws natuurlijk, maar het was ook niet alsof mijn wereld instortte. Als ze me nog een jaar hadden gegeven had ik het zeker nog geprobeerd, maar ik wilde het liefst weer naar huis en daar voetballen. Ik had al een duidelijk plan B in mijn hoofd en wilde een nieuw leven opbouwen.”

Höner, tegenwoordig actief voor SV Rödinghausen in zijn vaderland, koestert geen wrok. Ook de recente prestaties van Ajax op Europees niveau bezorgen hem geen gemengde gevoelens. “Toen ik Ajax de afgelopen tijd in de Champions League zag schitteren, was er niks in mij dat dacht: ik had op dat veld moeten staan. Het is nooit tot een minuut in de Eredivisie gekomen, dus ik was ook weer niet zó dichtbij. Maar natuurlijk zat er veel meer in dan er nu uit is gekomen. Dat lijkt me duidelijk”, zo besluit de voormalig Ajacied.