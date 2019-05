Slutsky acht Ödegaard rijp voor Ajax: ‘Natuurlijk is hij daar klaar voor’

Martin Ödegaard staat volgens diverse media in de belangstelling van Ajax en Vitesse-trainer Leonid Slutsky begrijpt dat wel. De Noorse aanvaller speelt dit seizoen op huurbasis in Arnhem en maakte grote indruk. Slutsky acht het talent, dat tot medio 2021 onder contract staat bij Real Madrid, klaar voor een overstap naar de aanstaande landskampioen.

Met 9 assists en 102 gecreëerde kansen behoort Ödegaard dit seizoen tot een van de meest creatieve spelers in de Eredivisie. Hij werd in de media al de gedroomde opvolger van Hakim Ziyech bij Ajax genoemd. Slutsky is ervan overtuigd dat de Noor het niveau bij Ajax aankan. “Je vraagt mij of Martin klaar is voor de next level? Nou, natuurlijk is hij daar klaar voor”, reageert de trainer van Vitesse in gesprek met Voetbal International.

Ödegaard gaf onlangs al aan het best te zien zitten om ook komend seizoen in de Eredivisie te spelen. Of dat bij Ajax zal zijn is nog even afwachten. Hij laat weten dit Champions League-seizoen in ieder geval genoten te hebben van de Amsterdammers. “Natuurlijk heb ik het hele seizoen genoten van Ajax. En niet alleen ik, ook voor een land als Noorwegen en alle kleinere voetballanden geven de prestaties van Ajax hoop.”

De talentvolle buitenspeler annex aanvallende middenvelder gaat niet in op de geruchten over een mogelijke overstap naar Ajax. “Ik wil nu bij Vitesse Europees voetbal halen, belangrijk zijn. Daarna ga ik met de Noorse selectie op pad en dan pas gaan we om de tafel zitten met Real Madrid. Daar sta ik nog onder contract. Ik zit midden in het seizoen.”