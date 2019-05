Opmerkelijke actie Ali B verklaard: 'Hij was hier afgelopen week ook al’

Ali B verscheen in de rust van de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (1-2 nederlaag) in de kleedkamer van Almere City FC om de spelers op te peppen. Het stond halverwege namelijk 0-2 voor de gasten uit Friesland. In de studio van FOX Sports werd er schande van gesproken. Met name Kees Kwakman kon de actie van de zanger niet waarderen. “Dit is toch niet te geloven. Wat zullen de spelers nu denken? Die jongen zal gerust wel wat kunnen, maar dit kan toch niet?!”, zei de verontwaardigde analist.

Bij aanvoerder Damon Mirani was de verbazing een stuk minder groot. “Hij (Ali B, red.) was hier afgelopen week ook al voor een speech ter inspiratie”, verklaarde de verdediger na afloop in gesprek met FOX Sports. “Hij wilde ons nog even een hart onder de riem steken en pushen om volle bak te gaan. We zijn er in de tweede helft ook nog vol voor gegaan, maar het mocht helaas niet baten.”

Mirani zag doelman Agil Etemadi bij beide treffers van Cambuur in de fout gaan, maar wilde zijn ploeggenoot niet publiekelijk afbranden. “De fouten kwamen snel achter elkaar en op een vervelend moment”, refereert hij aan de tegendoelpunten in de beginfase van de wedstrijd. “Het was een mokerslag en dat kon je ook wel zien. Daarna hebben we het wel goed opgepakt, maar de ballen vielen elke keer net niet goed.”

Etemadi zelf stak de hand in eigen boezem. “Dit doet heel veel pijn”, beaamde de sluitpost van Almere City na de nederlaag in de eerste ronde van de nacompetitie. “In vijf minuten gooiden we alles weg en persoonlijk is dat heel zuur. Ik greep twee keer slecht in. Het doel was om de halve finales te bereiken en ik ben de schuldige voor het feit dat we het niet gehaald hebben.”