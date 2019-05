Joao Cancelo: ‘Hij zal als een legende worden beschouwd’

Joao Cancelo kwam afgelopen zomer voor ruim veertig miljoen euro naar Juventus. De rechtsback, die eigendom was van Valencia, had het seizoen ervoor alvast kunnen wennen aan de Serie A door een verhuurperiode aan Internazionale. In zijn eerste jaar in Turijn wist hij beslag te leggen op de landstitel en de Italiaanse supercup in de wacht te slepen. In dit exclusieve interview vertelt hij over zijn debuutjaar en zijn grote voorbeeld.

