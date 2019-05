‘Flinke vraagprijs Barcelona staat transfer Jasper Cillessen in de weg’

Jasper Cillessen wordt de laatste dagen hevig gelinkt aan een transfer naar Portugal. De doelman van Barcelona zou op het punt staan om aan de slag te gaan bij Benfica, dat de Oranje-international een uitweg zou bieden. Volgens A Bola is de overgang van Cillessen nog niet beklonken, daar Benfica aanhikt tegen de vraagprijs van de Catalaanse grootmacht.

Het was vooralsnog onduidelijk of het een huurdeal of een definitieve transfer betrof, maar volgens de Portugese krant onderhandelt men over een bedrag wat voor een definitief vertrek van Cillessen bij Barcelona moet zorgen. Benfica zou echter niet aan de vraagprijs kunnen voldoen. Barcelona verlangt 25 miljoen euro, een bedrag waar men bij Benfica van schrikt, zo klinkt het.

Om Barcelona toch te kunnen verleiden met een lager bedrag, wil men spelers betrekken bij een eventuele deal, zoals João Ferreira. De achttienjarige vleugelverdediger komt al regelmatig uit voor de Onder-23 van Benfica. Het is onbekend of Barcelona openstaat voor een constructie waarbij spelers naar Barcelona verkassen in ruil voor Cillessen.

Mundo Deportivo meldde onlangs dat een deal beklonken zou zijn. De Spaanse krant kon de exacte transfersom niet melden, maar eerder meldde O Jogo dat de keeper van het Nederlands elftal niet mocht vertrekken voor een bedrag onder de 25 miljoen euro. Cillessen, vanwege de aanwezigheid van Marc-André ter Stegen de tweede keus bij Barcelona, ligt tot medio 2021 vast in het Camp Nou.