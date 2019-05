‘Heracles moet na sterk debuutjaar vrezen voor interesse vanuit LaLiga’

Adrián Dalmau kent met negentien doelpunten een uitstekend eerste seizoen in dienst van Heracles Almelo. Mogelijk blijft dat dienstverband in Nederland beperkt tot één seizoen, want Mundo Deportivo weet dinsdagochtend te melden dat Espanyol de 25-jarige spits in de gaten houdt. Dalmau kwam in het verleden al eens uit voor de club uit Barcelona.

Espanyol haalde Dalmau in 2015 weg bij Racing Ferrol. De spits speelde echter nooit een wedstrijd in de hoofdmacht van de Spaanse club en na twee huurperiodes bij Numancia en RCD Mallorca vertrok hij in de zomer van 2017 definitief naar Villarreal. Na een seizoen in het tweede elftal van el Submarino Amarillo haalde Heracles Dalmau afgelopen zomer naar Nederland. De Spanjaard kan terugkijken op een uitstekend eerste seizoen in Almelo.

In 31 officiële wedstrijden verzorgde Dalmau 19 doelpunten en 5 assists. Achter Luuk de Jong (28 doelpunten) en Dusan Tadic (26 doelpunten) bezet de spits van Heracles daarmee de derde plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie. Dat Dalmau een sterk seizoen doormaakt op de Nederlandse velden, is niet onopgemerkt gebleven in Spanje. Espanyol is hem altijd blijven volgen na zijn vertrek uit Barcelona.

Dalmau, die eerder ook voor Real Madrid en Rayo Vallecano speelde, heeft in Almelo nog een contract tot medio 2020. Het is onduidelijk of Espanyol komende zomer daadwerkelijk concreet zal worden voor de spits, maar de huidige nummer negen van LaLiga volgt zijn verrichtingen in ieder geval op de voet. Dalmau en Heracles Almelo sluiten het seizoen woensdagavond af met een uitwedstrijd tegen PSV.