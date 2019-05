‘Zowel Engelse als Franse interesse voor bij Real Madrid overbodige Bale’

Gareth Bale komt duidelijk niet meer voor in de plannen van Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. De Welshman behoorde in de laatste twee wedstrijden niet tot de selectie van de Koninklijke, terwijl hij wel gewoon inzetbaar was. Een zomers vertrek van Bale lijkt voor de hand te liggen en volgens verschillende berichten is er de nodige interesse.

Real Madrid nam Bale in de zomer van 2013 voor 101 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Die club zou hem nu weer terug willen halen naar Engeland, zo weet The Sun dinsdagmiddag te melden. Het voornaamste struikelblok voor een terugkeer van Bale in Londen vormt zijn vorstelijke salaris in Madrid. De aanvaller strijkt volgens Engelse media wekelijks een bedrag van 690.000 euro op en dat is te gortig voor Tottenham.

Om Bale komende zomer te lozen, is Real Madrid bereid om concessies te doen. Indien er een bedrag van 11,5 miljoen euro op tafel komt, wil de Koninklijke de Welshman verhuren en meer dan de helft van zijn salaris voor de rekening nemen. De Engelse boulevardkrant meldt dat Tottenham Bale zo een seizoen kan huren, tegen een weeksalaris van 290.000 euro. Overigens zijn the Spurs niet de enige Engelse club met belangstelling voor Bale, want ook Manchester United is geïnteresseerd.

De naam van Bale duikt dinsdagochtend ook op in de Franse pers. Volgens Le Parisien is Paris Saint-Germain komende zomer van plan om bij Real Madrid te winkelen. De kampioen van Frankrijk zou Bale, Toni Kroos én Isco naar Parijs willen halen en heeft daar naar verluidt een bedrag van 210 miljoen voor over. Bale heeft in de Spaanse hoofdstad nog een contract tot medio 2022 en speelde dit seizoen 42 officiële wedstrijden, waarin hij goed was 14 doelpunten en 6 assists.