Waarom moest Steven Bergwijn op dertienjarige leeftijd bij Ajax weg?

Ajax wil na dit seizoen Steven Bergwijn losweken bij PSV, al weigert de Eindhovense club medewerking te verlenen aan een binnenlandse transfer. De 21-jarige aanvaller zou naar verluidt niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar Amsterdam. Bergwijn genoot immers een deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax. Hij kwam tot het Onder 14-elftal uit voor de hoofdstedelingen, waarna hij naar PSV verhuisde. Een reconstructie van de feiten.

Een incident tijdens een jeugdtoernooi in Zweden was de reden voor de breuk tussen Ajax en Bergwijn, zo onthulde Henk Spaan eerder in zijn boek Nouri, de belofte. De aanvaller was destijds samen met Abdelhak Nouri ‘het dodelijkste duo op de Nederlandse velden’, met Nouri op tien en Bergwijn in de spits. Tot het moment dat jeugdtrainer Orlando Trustfull een ander idee had en voor een iets grotere en iets bonkerige spits koos.

Als Bergwijn mocht invallen, dan deed hij dat bovendien als rechtsbuiten. Daar spraken Bergwijn senior en de aanvaller met Ajax over, maar dat leidde niet tot een consensus. De relatie werd niet beter toen de club geen nieuwe schoenen aan Bergwijn wilde geven toen daar een groot gat in zat. Bergwijn senior kocht vervolgens een nieuw paar schoenen voor zijn zoon, maar dat viel weer slecht bij onder meer jeugdtrainer Bryan Roy. Spaan verzekerde dat Ajax ouders liever ziet gaan dan komen.

De bom barstte pas echt tijdens een jeugdtoernooi in Zweden, in een wedstrijd tegen het nationale elftal van Wit-Rusland. Ajax speelde slecht, stond na een kwartier met 2-0 achter en Bergwijn zat op de bank. Bergwijn senior pakte een witte zakdoek en begon te zwaaien. Niet veel later was het einde verhaal voor Bergwijn, memoreerde voormalig Ajax-jeugdtrainer Hans Bergsma in het boek. “Stevie mocht niet meer meedoen, mocht niet meer in de kleedkamer van de jongens. Het was een enorme fout van Jan Olde Riekerink (voormalig hoofd jeugdopleiding, red.), die gewoon een straf had moeten uitdelen en er alles aan had moeten doen om Bergwijn voor Ajax te behouden.”

“Ten slotte heeft PSV niet eens een vergoeding hoeven betalen, ze lieten Stevie zomaar gaan. Ik vond het verschrikkelijk”, beaamde Bergsma. Bergwijn zelf blikte vorig jaar zomer terug op zijn tijd bij Ajax. “Ik heb veel gehad aan mijn tijd bij Ajax. Ik heb er de basistechnieken geleerd”, vertelde hij aan radiozender FunX. "Ik heb daar zes jaar lang gespeeld. Daarna is er ruzie ontstaan en ben ik weggestuurd. Ik ga denk ik niet meer terug naar Ajax. PSV zit gewoon mijn hart nu. Ik heb bij Ajax mooie tijden beleefd. De volgende dag trainde ik echter al bij PSV.”