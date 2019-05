‘Wat er bij Ajax gebeurt, kunnen we hier nooit voor elkaar krijgen’

Ajax kende een indrukwekkende Champions League-campagne, die uiteindelijk op dramatische wijze ten einde kwam in de halve finale tegen Tottenham Hotspur. De Amsterdammers elimineerden Juventus in de kwartfinale van het miljardenbal en dat heeft indruk gemaakt in Italië. Luciano Spalletti, trainer van Internazionale, denkt echter dat er bij Italiaanse clubs niet gewerkt kan worden zoals bij Ajax.

“Wat er bij Ajax gebeurt, kunnen we hier nooit voor elkaar krijgen. Om te groeien, moeten spelers fouten kunnen maken. Er moeten beslissingen genomen worden die de doelstelling riskeren en daar begint het moeilijk te worden”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Spalletti tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Chievo Verona (2-0). De zestigjarige oefenmeester wordt aan het einde van het seizoen mogelijk vervangen bij Internazionale, daar er in de Italiaanse media volop wordt gespeculeerd over de komst van Antonio Conte.

“Er worden al drie maanden dezelfde dingen gezegd. La Gazzetta dello Sport schrijft al drie maanden hetzelfde. Als iemand iedere keer zegt dat het morgen gaat regenen, dan zal het op een dag inderdaad regenen”, stelt de oefenmeester. “Jullie vragen me al weken dezelfde dingen en ik wil niet onbeschoft zijn door niet te reageren. Als La Gazzetta dello Sport twee jaar lang dezelfde dingen schrijft, moeten ze wel iets weten. Het valt dagelijks te lezen. Het is vrij beledigend om te lezen dat je een flop bent, dat heeft invloed op je functioneren.”

“Het gaat niet per se om mij, want dit soort geruchten spelen al een jaar of zeven rond Inter. Dat is vervelend en beledigend, het werkt op een andere manier dan bij andere clubs. Ik weet niet of er sprake is van vriendjespolitiek, maar het werkt anders bij Inter”, zegt Spalletti, wiens contract bij i Nerazzurri nog loopt tot medio 2021. “Giuseppe Marotta (de algemeen directeur, red.) wil het beste voor Inter, daar gaat het niet om.”