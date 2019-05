Vertrek van Bergwijn naar Ajax ‘onbespreekbaar’ voor PSV

De Telegraaf wist in de nacht van maandag op dinsdag te melden dat Ajax vol inzet op de komst van Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller van PSV zou ‘niet afwijzend’ staan tegenover een terugkeer naar Amsterdam. Voor de Eindhovenaren is een vertrek van Bergwijn naar Ajax echter onbespreekbaar, zo laat men in een reactie weten aan Voetbal International en het Eindhovens Dagblad.

Voorlopig hebben de Amsterdammers nog geen officieel bod neergelegd bij PSV voor Bergwijn. Indien Marc Overmars, directeur voetbalzaken, zich op korte termijn toch in Eindhoven meldt voor de vleugelaanvaller, zal hij een duidelijke 'nee' te horen krijgen. PSV is geenszins van plan om Bergwijn naar Amsterdam te laten vertrekken en lijkt met deze reactie een duidelijke signaal af te geven richting Ajax, dat qua financiën de beste spelers bij de concurrentie kan wegkapen. "Wij hebben niets gehoord van Ajax of de zaakwaarnemer hierover. Een transfer naar Ajax is voor ons onbespreekbaar", zo laat een zegsman van PSV weten aan het Eindhovens Dagblad.

In een eerder stadium werd al gemeld dat PSV niet onwelwillend staat tegenover een vertrek van Bergwijn, die minimaal veertig miljoen euro moet opbrengen. Het is dus echter wel de bedoeling dat de aanvaller naar het buitenland trekt, waar Internazionale, Manchester United, Bayern München, Borussia Dortmund en TSG 1899 Hoffenheim hem nadrukkelijk volgen. Het contract van Bergwijn in Eindhoven loopt nog tot medio 2022.

Bergwijn speelde tot 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij Amsterdam verruilde voor PSV. Daar heeft hij inmiddels 119 wedstrijden in de hoofdmacht achter de rug, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 28 assists. Zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen liet eerder aan De Telegraaf en Voetbal International weten dat de naam van Bergwijn 'serieus ter sprake is gekomen' in gesprekken met Overmars.