PSG wil 210 miljoen euro aan Real Madrid betalen

Schalke 04 is achter de schermen druk bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen. Dodi Lukebakio, Waldemar Anton, Jonas Lössl en Mathias ‘Zanka’ Jörgensen zijn in beeld bij de Bundesliga-club. (BILD)

De Franse topclub wil Toni Kroos, Isco en Gareth Bale in de zomermaanden naar Parijs halen.