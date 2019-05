De Graafschap weigert zich ‘voor schut te laten zetten’ door Ajax

Ajax kan zich woensdagavond bij De Graafschap officieel tot landskampioen kronen. De 34e landstitel van de Amsterdamse club lijkt vrijwel zeker, maar de ploeg van Erik ten Hag kan tegen de nummer zeventien van de Eredivisie ook een doelpuntenrecord breken. Ajax heeft acht treffers nodig om de productie uit het seizoen 1966/67 (122 goals) uit de boeken te schieten. Het onderlinge duel in Amsterdam eindigde in 8-0.

Een nieuwe monsterscore is het schrikbeeld voor De Graafschap, dat in aanloop naar de Keuken Kampioen Play-Offs het laatste competitieduel schadevrij en zonder al te veel tegentreffers wil doorkomen. Afgelopen weekeinde werd immers met 6-1 van streekgenoot Vitesse verloren. “Er staat voor ons niets op het spel”, zegt Youssef El Jebli. “Maar wij willen niet voor schut gezet worden, hè. Nog een grote nederlaag kunnen wij echt niet gebruiken. We willen met een zo goed mogelijk gevoel de nacompetitie in.''

Trainer Henk de Jong wil spelers met kleine pijntjes sparen en gaat Charlison Benschop en Furdjel Narsingh rust geven. El Jebli stelt dat De Graafschap vooral op mentaal gebied sterker zal moeten worden als men een grote nederlaag wil voorkomen. “We gaven de doelpunten zó gemakkelijk weg”, vertelt de clubtopscorer dinsdag in het Algemeen Dagblad over het voorbije duel in Arnhem. “We hielpen elkaar niet meer. Het was los zand. Wij moeten na een tegengoal juist onze schouders eronder zetten.”

“Nooit opgeven. Dat is de enige manier om de schade te beperken tegen Ajax en ons straks in de nacompetitie veilig te spelen. Hoewel er niets op het spel staat, zijn dit mooie wedstrijden om te spelen. Voor hen is het een feestwedstrijd. Maar wij zijn niet van plan om mee te werken aan een doelpuntenfestijn”, verzekert El Jebli.