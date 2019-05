‘Raiola? Die mag alleen even niet op de foto, verder stelt het niet zoveel voor’

De FIFA maakte vrijdag bekend dat Mino Raiola voorlopig tot 9 augustus geschorst is. De zaakwaarnemer werd in eerste instantie door de Italiaanse voetbalbond geschorst, waarna de FIFA besloot om die uitsluiting van drie maanden over te nemen. Volgens een anonieme collega-zaakwaarnemer heeft deze straf nauwelijks invloed op de zaken van Raiola.

“Mino? Die mag alleen even niet op de foto. Verder stelt het allemaal niet zoveel voor”, stelt een collega-zaakwaarnemer in gesprek met het Algemeen Dagblad. Raiola werkt samen met onder meer José Fortes Rodriguez, die nu naar verwachting op de voorgrond zal treden. Als Matthijs de Ligt voor 9 augustus een transfer maakt, zal dus niet Raiola maar bijvoorbeeld Fortes Rodriguez aanwezig zijn bij de officiële plichtplegingen. Raiola’s neef Vincenzo zal op dit gebied in ieder geval niet de honneurs waarnemen, want ook hij is door de FIFA geschorst.

Op de achtergrond kan Raiola nog altijd zijn normale werkzaamheden blijven uitvoeren. De zaakwaarnemer is in beroep gegaan tegen de straf, al is het nog altijd onbekend waarvoor de FIFA de maandenlange schorsing heeft opgelegd. Volgens berichten in diverse Italiaanse media had de schorsing te maken met de overstap van Gianluca Scamacca van AS Roma naar PSV in 2015, maar ingewijden weten te melden dat Raiola destijds nog geen zakendeed met de aanvaller.

Raiola heeft naar eigen zeggen geen idee waar de schorsing vandaan komt. “Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt”, zo liet de zaakwaarnemer van onder meer Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en Hirving Lozano afgelopen donderdag weten aan het Eindhovens Dagblad.