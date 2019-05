‘Voor een jarenlange dominantie van Ajax in de Eredivisie ben ik niet zo bang’

Ajax legde dit seizoen beslag op de TOTO KNVB Beker, heeft de landstitel zo goed als zeker binnen en bereikte de halve finale van de Champions League. Het is nu de vraag in hoeverre de selectie komende zomer intact blijft. Foppe de Haan stelt in gesprek met Trouw dat Ajax in ieder geval moet vasthouden aan het ingezette beleid.

“Ergens naartoe groeien en dat bestendigen, is het moeilijkste wat er is in de sport. De kans is groot dat Ajax na dit seizoen veel spelers kwijtraakt, al kun je dat nooit helemaal voorspellen. Het enige wat je kunt doen, is vasthouden aan het ingezette beleid. Dat heeft in het verleden gewerkt. Daar moet je in blijven geloven”, zegt de 75-jarige oefenmeester in ruste. Er wordt gevreesd dat Ajax de Eredivisie de komende jaren zal domineren.

“Voor een jarenlange dominantie van Ajax in de Eredivisie ben ik niet zo bang. PSV is een andere club, maar zij hebben het ook goed voor elkaar. Het verschil met Ajax is niet zo groot. Het gat met Feyenoord is juist groter geworden. Daar mis ik beleid, ideeën”, stelt De Haan. Hij ziet dat dit in Amsterdam beter gaat. “Bij Ajax zit er echt een idee achter. Dat is een groot deel van het succes. Ook Ten Hag verdient daarvoor de credits. Hij heeft een idee en blijft daar aan vasthouden.”

“Er komt na dit seizoen natuurlijk nog meer geld binnen bij Ajax. Het is te hopen dat Tadic en Blind blijven en dat er een vervanger komt voor Schöne, die op zijn laatste benen loopt. De les is toch ook geweest, dat Ajax niet zonder routine kan. Je hebt een zekere stabiliteit en rust nodig in je elftal”, concludeert De Haan. Ajax sluit het seizoen woensdagavond af op bezoek bij De Graafschap, terwijl PSV het in eigen stadion opneemt tegen Heracles Almelo. De Eindhovenaren zullen niet alleen drie punten, maar ook een verschil van veertien doelpunten moeten overbruggen om nog kampioen te worden.