‘Akkoord in Monte Carlo doorslaggevend voor toekomst Matthijs de Ligt’

De toekomst van Matthijs de Ligt ligt bij Barcelona, zo verzekeren Spaanse media dinsdag. Ofschoon maandag nog melding werd gemaakt van een vermeende overstap van Ajax naar Liverpool, lijkt de verdediger annex Oranje-international zich binnen afzienbare tijd aan de topclub uit Catalonië te gaan verbinden. Catalunya Ràdio verzekert dat een onderhoud in Monte Carlo op 12 april daarin een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Een delegatie van Barcelona sprak in de stadstaat Monaco met zaakwaarnemer Mino Raiola af. Volgens de doorgaans betrouwbare radiozender werden in situ de financiële details over een toekomstige transfer afgesproken en was het jawoord van Raiola doorslaggevend voor voor Josep Maria Bartomeu. De voorzitter van Barcelona heeft immers naar verluidt al een mondeling akkoord met Ajax over een eventuele transfer van De Ligt.

In gesprek met FOX Sports benadrukte De Ligt zondagmiddag dat het duel met FC Utrecht (4-1 zege), waarin Ajax officieus de landstitel binnenhaalde, in principe niet zijn laatste thuiswedstrijd voor de Amsterdammers is. “Op dit moment niet. Er is nog niets rond met een club. Dat is op dit moment niet aan de orde. Als het goed is, is het niet mijn laatste thuiswedstrijd”, zei De Ligt. “Je weet het natuurlijk nooit.”

“Ik kan nu leuk verkondigen dat ik blijf of wegga, maar er is niets aan de orde. Daar ben ik heel eerlijk in. Er wordt wel gepraat, maar er is niets concreet. Ik ben hier nog steeds met Ajax.” Het contract van De Ligt met Ajax loopt nog twee seizoenen door. De Amsterdamse club zet in principe in op een vaste transfersom van 65 à 70 miljoen euro en hoopt middels variabele bonussen nog extra inkomsten te vergaren.