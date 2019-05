Complete leegloop van selectie dreigt voor PSV: ‘Dat zou zomaar kunnen’

De kans is bijzonder groot dat de selectie van PSV in de zomer een flinke transformatie zal ondergaan. Een transfer van Steven Bergwijn en Hirving Lozano lijkt zeker, evenals het transfervrije vertrek van verdediger Daniel Schwaab. Volgens de dinsdageditie van het Eindhovens Dagblad vertrekt laatstgenoemde na drie seizoenen. Schwaab verlengt zijn aflopende contract niet en gaat waarschijnlijk in Duitsland aan de slag.

Volgens De Telegraaf is er voor Denzel Dumfries en Angelino interesse, terwijl Jeroen Zoet en Luuk de Jong ook geen geheim maken van hun buitenlandse ambities. Bart Ramselaar, Derrick Luckassen en Gaston Pereiro staan om uiteenlopende redenen eveneens op de nominatie om te vertrekken. Mark van Bommel beseft dat de kans aanzienlijk is dat hij in de zomer opnieuw moet beginnen. “Dat zal zomaar kunnen, maar we moeten het eerst allemaal maar afwachten”, laat hij weten.

In de dinsdageditie van het Algemeen Dagblad valt te lezen dat De Jong ‘als 28-jarige’ over drie scenario’s nadenkt: bij PSV blijven (inclusief salarisverhoging), nog een keer naar een buitenlandse competitie in de hoop op een basisplaats en nog een keer naar een buitenlandse competitie in de rol van pinchhitter. Het dagblad wijst ook naar het Latijnse contingent naast Pereiro en Lozano: Maxi Romero, Mauro Junior, Érick Gutiérrez.

“Bij Gutiérrez, die acht miljoen euro kostte, zal PSV afwegen: is hij na één jaar wennen klaar voor de basis, of blijven de twijfels te groot?”, zo stelt de scribent van het dagblad. “In dat laatste geval valt 'Guti' op de Mexicaanse markt wel weer goed te verkopen, zo schat men in. Bij Maxi Romero (voor tien miljoen euro gehaald) is het afwachten wat er gebeurt, nu hij niet is geselecteerd voor het WK Onder-20 van eind deze maand.”