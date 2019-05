Aad de Mos adviseert: ‘Alleen dán zou ik gaan als ik Hakim Ziyech was’

Ruim een jaar geleden kreeg Hakim Ziyech bij de spelersbus nog een tik van een 'fan' van Ajax. Nu zouden vrijwel alle supporters van de Amsterdamse club het zomerse vertrek van de 26-jarige spelmaker ten zeerste betreuren. Ziyech is dit seizoen tot de grote aanjager van de officieus landskampioen van Nederland uitgegroeid en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vorig jaar zomer was Ziyech al dicht bij een transfer.

Aad de Mos erkent dat hij een half jaar geleden ook tot de groep behoorde die vond dat Ajax mét Ziyech geen kampioen kon worden. “Ik vónd ook dat hij te veel zijn mannetje liet lopen. Maar ik moet een diepe buiging voor die jongen maken. Hij heeft de knop omgezet en is één van de aanjagers van dit elftal geworden. Als de vedette van de ploeg bepalend is bij het druk zetten, dan weet je dat het goed zit.”

“Dat hebben trainer Erik ten Hag en zijn staf perfect gedaan”, erkent De Mos dinsdag in het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste geeft een moment uit de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht als voorbeeld. “Bij Utrecht was er eentje die aardig liep te schoppen, dat was Bazoer. Die werd door Ziyech even op de figuurlijke sintelbaan gekegeld. Een paar minuten later geeft hij een geweldige pass op Huntelaar.”

“Dan is het plaatje wel compleet, hè.” Ajax zal Ziyech ongetwijfeld willen behouden en de vraag is dan ook wat de Marokkaans international zelf daadwerkelijk wil. De Mos adviseert Ajax om het salaris van Ziyech 'nog een keer te verdubbelen'. “Alleen als de echte top komt, dus Real Madrid, Manchester City of Barcelona, zou ik gaan als ik hem was.''