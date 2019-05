Inter zet reuzenstap richting nieuwe deelname aan Champions League

Internazionale heeft maandagavond met een degelijke 2-0 zege op Chievo goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Het elftal van Luciano Spalletti wipt dankzij de driepunter over Atalanta heen en bezet nu de derde plaats in de Serie A. Aartsrivaal AC Milan en AS Roma volgen op vier punten. De huidige voetbaljaargang duurt nog twee wedstrijden, waardoor deelname aan het miljardenbal steeds dichterbij komt voor Internazionale.

De thuisspelende ploeg domineerde de wedstrijd vanaf het begin, al gaf de reeds gedegradeerde nummer laatst uit Verona zich niet zomaar gewonnen. Chievo betrok duidelijk de verdedigende stellingen. Pas in de slotfase van de eerste helft kwam de dominantie van Internazionale tot uiting in de stand. Matteo Politano zag een inzet via de binnenkant van de paal in het doel van Chievo verdwijnen. De vleugelaanvaller had later in de wedstrijd minder geluk, want een blessure maakte na een uur spelen noodgedwongen een einde aan zijn wedstrijd.

Kort na de aftocht van Politano verdubbelde Ivan Perisic bijna de score voor Internazionale. Zijn geplaatste schot op de rand van het strafschopgebied was Adrian Semper te machtig, maar de bal kwam gelukkig voor de doelman van Chievo via de paal het veld weer in. De bezoekers speelden het laatste kwartier met tien spelers. Nicola Rigoni ging keihard door op Roberto Gagliardini en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voorgehouden.

De ongelukkig spelende Mauro Icardi werd in de slotfase afgelost door Lautaro Martinez. Luttele minuten later gooide Perisic het duel definitief in het slot. De Kroatische middenvelder, die al een paar keer dicht bij een treffer was geweest, zag hoe Semper een schot op de paal van Cédric Soares niet goed kon verwerken en faalde vervolgens niet in kansrijke positie: 2-0. Internazionale trok de overwinning gemakkelijk over de streep en begint met vertrouwen aan de resterende wedstrijden tegen Napoli (uit) en Empoli (thuis).