Kenneth Perez: ‘Het is heel apart, want hij is beter dan Ziyech’

Kenneth Perez predikt realisme rondom Ajax. Bij het programma Natafelen op FOX Sports spreekt de analist maandagavond zijn bewondering uit voor Hakim Ziyech en Dusan Tadic, maar zet hij vraagtekens bij de lof die veel Ajacieden de afgelopen maanden ontvangen. "Elke speler wordt nu opeens wereldtop genoemd", stelt Perez.

De Deen noemt Tadic 'misschien wel' de beste speler van Ajax, maar stipt aan dat de aanvaller in het buitenland nooit verder is gekomen dan Southampton. "Dat is heel apart, want hij is beter dan Ziyech. Ik denk ook niet dat Tadic beter is geworden bij Ajax." Volgens Perez zouden meer 'middelmatige' spelers uit Engeland ervoor kunnen kiezen om naar 'een club als Ajax, Sporting Portugal of Benfica' te gaan. "In een wat mindere competitie kunnen ze de grote man zijn."

"Door het vertrouwen dat Tadic heeft gekregen, heeft hij dit elftal op sleeptouw kunnen nemen. Al had de technische staf waarschijnlijk ook niet kunnen bedenken dat hij een wereldspits zou zijn als nummer negen, toen ze hem aantrokken", voegt Perez daaraan toe. Ook voor Ziyech heeft hij positieve woorden over. Met name in de laatste weken maakt de buitenspeler indruk op Perez. "In de laatste vier, vijf weken heeft hij zich verder ontwikkeld. Hij is nu beter dan hij daarvoor was. Er waren wedstrijden waarin hij echt belachelijk veel balverlies leed."

De kans bestaat dat Ziyech zondag voor het laatst namens Ajax in de Johan Cruijff ArenA speelde. De Marokkaans international geniet belangstelling van meerdere clubs uit het buitenland, al heeft hij een contract tot medio 2021 bij Ajax. Tadic ligt nog een jaar langer vast in Amsterdam. Op het gebied van transfergeruchten is het rustiger rondom de Serviër; begin deze maand schreef Marca dat hij door zijn zaakwaarnemer was aangeboden bij Real Madrid, maar dat de Spanjaarden geen interesse hebben.