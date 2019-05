Antonio Conte mag zelf zijn jaarsalaris kiezen

PEC Zwolle denkt aan Nick Marsman van FC Utrecht en Eloy Room van PSV als nieuwe keepers. Marsman heeft een aflopend contract, terwijl het vertrek van Room uit Eindhoven al was aangekondigd. (De Stentor/ForzaPECZwolle)

Mike Cyubahiro speelt komend seizoen voor Go Ahead Eagles. De jonge aanvaller van Vitesse kon ook naar PEC Zwolle, maar dit weigerde hij, aangezien hij bij Go Ahead meer perspectief ziet om door te breken. (De Stentor)

De trainer kan tekenen voor drie jaar met een jaarsalaris van negen miljoen euro of voor vier jaar met acht miljoen euro.

Real Madrid aast nog altijd op Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United eist echter wel vijftien miljoen euro per jaar en dat is de Spaanse topclub voorlopig te gortig. (L'Équipe)