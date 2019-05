Real Betis en ‘iets minder concreet’ Bayer Leverkusen scouten bij Feyenoord

Tonny Vilhena lijkt Feyenoord deze zomer in te ruilen voor een buitenlandse club. Clubwatcher Sinclair Bischop meldt bij RTV Rijnmond dat clubs uit onder meer Duitsland en Spanje een bod voorbereiden op de controlerende middenvelder van de Rotterdammers. “Hij heeft bij ons aangegeven dat hij toe is aan een stap in het buitenland.”

Bij de regionale zender verklaart de journalist dat er 'meerdere' clubs belangstelling hebben, maar dat het de vraag is of Vilhena naar de geïnteresseerde clubs wil gaan. "Real Betis is nadrukkelijk geïnteresseerd. Daar zou hij nu kunnen tekenen", aldus Bischop. "Bayer Leverkusen was in de winter al concreet, die club schijnt ook weer belangstelling te hebben. Die zijn iets minder concreet dan Betis. Hij heeft de clubs voor het uitkiezen. Dat hij dus gaat is wel zeker."

Vilhena gaf vorige week vrijdag al te kennen dat een transfer wat hem betreft tot de mogelijkheden behoort, al zijn er nog geen gesprekken geweest met vertegenwoordigers van geïnteresseerde clubs. Desondanks kan het thuisduel met ADO Den Haag van zondag zijn laatste optreden in het shirt van Feyenoord zijn geweest. De clubleiding is op de hoogte van zijn wens om het buitenland te verkennen. “Ja, daar sta ik zeker voor open. En dat heb ik ook al meerdere keren aangegeven”, zei hij tegen FOX Sports.

Sampdoria leek enkele jaren geleden de nieuwe werkgever van Vilhena te worden. De Italianen boden hem een riant salaris en de voorzitter kwam hoogstpersoonlijk naar Nederland om de deal met Feyenoord rond te maken. Vilhena koos echter voor een langer verblijf in Nederland, mede door de zorgen om zijn destijds ernstige zieke moeder, die korte tijd later overleed. De middenvelder heeft een contract tot de zomer van 2020 in De Kuip, dus kan een transfer voor Feyenoord ook aantrekkelijk zijn.