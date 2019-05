Besiktas wint en hoopt op gelijkspel in kraker van aanstaande zondag

In het spoor van Galatasaray en Medipol Basaksehir kan ook Besiktas nog altijd kampioen van Turkije worden. De nummer drie van de Süper Ligt won maandagavond met 2-1 van Alanyaspor en heeft vier punten achterstand op de top twee, met nog twee duels te gaan. Als het duel tussen Galatasaray en Basaksehir zondag in een gelijkspel eindigt, en Besiktas zelf wint bij Trabzonspor, dan is de club ook op de laatste speeldag nog in de race voor de titel.

Jeremain Lens deed de laatste negen minuten mee bij Besiktas, dat met Nicolas Isimat-Mirin en Atiba Hutchinson wel twee andere ex-spelers van PSV in de basis had. In de zesde minuut leek Alanyaspor op voorsprong te komen, nadat Loris Karius een inzet knap tegen de paal werkte en de bezoekers uit de rebound scoorden. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het raak aan de overzijde: een van richting veranderd schot van Güven Yalçin kwam terecht bij Adem Ljajic, voor wie het een koud kunstje bleek om de score te openen.

Halverwege de eerste helft vroeg Besiktas tevergeefs om een strafschop, toen Caner Erkin tussen twee verdedigers naar het gras ging. Zodoende leek 1-0 de ruststand te worden in het Vodafone Park. Een minuut voor de pauze betekende een ongelukkig moment echter de 1-1: Erkin kreeg de bal na een vrije trap tegen zijn rug en passeerde zo zijn eigen doelman Karius. Een dure misser werd het echter niet, want negen minuten na de rust zorgde Ricardo Quaresma met een venijnig afstandsschot voor de 2-1.