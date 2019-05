‘Ik heb altijd het idee gehad dat ik graag in Nederland wilde spelen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Leo Väisänen, de neo-international van Finland in dienst van FC Den Bosch.

Door Chris Meijer

“Dit is echt een voetballand, het is geweldig hoe het voetbal hier leeft.” Leo Väisänen grijnst als hij terugkijkt op zijn eerste seizoen op de Nederlandse velden. De 21-jarige verdediger verruilde zijn thuisland afgelopen zomer in voor een dienstverband bij FC Den Bosch, waarmee hij zijn gewenste avontuur in het buitenland kreeg. In 2015 werd Väisänen, die zo'n beetje alle Finse jeugdelftallen vertegenwoordigde, door HJK Helsinki weggekaapt bij Käpylän Pallo. Bij de grootste club van Finland kwam het echter nooit van een definitieve doorbraak, waardoor hij na slechts zeven wedstrijden in de hoofdmacht en een huurperiode bij Pallokerho-35 naar RoPS mocht vertrekken. “HJK heeft veel geld, waardoor het lastiger is om door te breken. Ze halen meer spelers en er zijn minder kansen voor talenten. RoPS verkoopt ieder jaar spelers aan buitenlandse clubs, dus dat is een goed team om je te ontwikkelen”, vertelt Väisänen. Zijn plan in Rovaniemi, gelegen in Fins Lapland, kwam uiteindelijk uit, want na anderhalf jaar lagen er twee opties voor een stap naar het buitenland op tafel. Väisänen zag in de Finse competitie weinig uitdaging meer en achtte het voor zijn ontwikkeling noodzakelijk om de stap naar het buitenland te maken.

De gebroeders Väisänen, Leo (links) en Sauli (rechts).

“Ik heb altijd het idee gehad dat ik in Nederland wilde spelen, het leek me een goede stap. De andere optie die ik had, was financieel beter. Maar dit is een betere stap voor mijn carrière en ontwikkeling geweest. Ik houd van de Nederlandse manier van spelen en het voetbal zit hier in de lift, dus wat dat betreft was het een makkelijke keuze.” In die keuze speelde het advies van zijn oudere broer Sauli een belangrijke rol. Hij kwam via FC Honka en het Zweedse AIK Solna in Italië terecht, waar hij dit seizoen door SPAL 2013 verhuurd wordt aan Crotone. De oudste telg van de gebroeders Väisänen heeft reeds dertien interlands voor Finland achter zijn naam staan. “We hebben erover gesproken, hij houdt ook van de Nederlandse voetbalstijl. Toen hij hoorde dat er in Nederland een optie was, zei hij: ‘Go, go’.” Dat de nodige Finnen hem voorgingen in Nederland, vormde tevens een motivatie om voor Den Bosch te kiezen.

In het verleden speelden onder meer Jari Litmanen, Sami Hyypiä en Joonas Kolkka in Nederland, terwijl meer recent Tim Sparv en de gebroeders Fredrik en Richard Jensen actief waren bij FC Groningen, FC Twente en Roda JC Kerkrade. “Dat zijn spelers die van dezelfde speelstijl houden. Ik had zoiets van: als het bij hen past, is het ook wel iets voor mij. Tegen spelers als Litmanen en Hyypiä keek ik op toen ik opgroeide, dat waren gouden tijden voor het Finse voetbal”, bekent Väisänen, die wel lichtelijke twijfels had over het niveau in de Keuken Kampioen Divisie. Een telefoontje met Rauno Sappinen nam zijn bedenkingen weg. “Hij zei: ‘No worry, het niveau is goed’. Dat is uiteindelijk gebleken toen ik hier kwam. Het niveau ligt hoger dan ik verwacht had, daar ben ik blij mee. Ik weet niet hoe het te verhouden valt met bijvoorbeeld de Zweedse of Deense competitie, waar de nodige spelers vanuit Finland naartoe trekken. Dit is zeker een stap vooruit geweest vanuit Finland, het niveau ligt hier hoger dan ik gewend was.”

‘Oranje kreeg toen alleen een strafschop omdat het om Nederland ging’

In zijn eerste weken bij Den Bosch moest Väisänen het nog geregeld stellen met een plaats op de reservebank, maar vanaf begin december heeft de verdediger praktisch onafgebroken een basisplaats gehad in het elftal van de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. “Dat iedereen hier Engels spreekt, heeft geholpen om snel mijn plaats te vinden en alle bedoelingen te begrijpen. De stijl is behoorlijk anders ten opzichte van wat ik in Finland gewend was. Er ontstaan soms grote ruimtes, veel één-tegen-één-duels en in Finland komt dat bijna niet voor. Daar is altijd sprake van collectief verdedigen, dus daardoor was het wel even lastig om me op dat vlak aan te passen. Het heeft wat tijd gekost, maar ik heb er nu een goed gevoel over en ik speel met meer vertrouwen. Deze manier van voetballen past goed bij mij.” Väisänen legde eerder dit seizoen met Den Bosch beslag op de tweede periodetitel, die veroverd werd op bezoek bij FC Dordrecht. In dat met 2-6 gewonnen uitduel scoorde de verdediger tweemaal. “Dat was wel apart. Vorig seizoen in Finland heb ik geen enkele keer gescoord en nu maakte ik er ineens twee in één wedstrijd.”

Dat Väisänen een sterk seizoen kende bij Den Bosch, is niet onopgemerkt gebleven in Finland. In maart ontving hij zijn eerste uitnodiging voor de nationale ploeg, waardoor hij tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië (2-0 nederlaag) en Armenië (0-2 zege) op de bank zat. “Die oproep was voor de buitenwacht misschien de bevestiging dat ik hier de volgende stap in mijn carrière heb gezet. Het was goed om bij de selectie te zitten, de jongens te leren kennen en te kijken hoe het daar aan toegaat. Finland heeft een goed team, dat de laatste tijd goed presteert. De sfeer is daardoor goed, ik ben goed opgevangen en het was speciaal om erbij te zijn. Van kinds af aan is het een droom geweest”, zegt de verdediger over die ervaring. Bij de nationale ploeg trof hij zijn broer Sauli, waardoor ze voor de tweede keer samen tot een team behoorden. Eerder zaten de gebroeders Väisänen al eens samen bij de Onder-21 van Finland. “We spelen op dezelfde positie, misschien dat ik hem op een dag kan verslaan. Of we kunnen samen in het hart van de defensie spelen, dat zou geweldig zijn. Het is altijd een droom geweest om samen te spelen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de familie. Het was nuttig om daar iemand te kennen, al kende ik andere jongens ook al wel. Ik zie mijn broer niet heel vaak, omdat hij ook zijn seizoen in Italië heeft. Het is goed om hem daar weer te treffen.”

Mats Deijl en Vaisanen met de Bronzen Kampioensschild na het veroveren van de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ons doel was altijd om in het buitenland te spelen. Hij is iets eerder gegaan. Ik denk dat onze ouders er wel blij mee zijn, al kunnen ze niet altijd kijken. Ze zenden Den Bosch nog niet live uit op de Finse televisie”, vervolgt Väisänen met een lach. “Als we het goed doen, is er wel aandacht vanuit Finland. Voetbal is nu eenmaal niet zo groot, nog niet in ieder geval. De media focust zich ook veel op andere sporten. Er is niet zoveel druk geweest, omdat er toch een vrij negatieve tendens was over het Finse voetbal. Nu gaat het goed en ik hoop dat we ons op een dag kunnen kwalificeren voor een eindtoernooi. Het is moeilijk te zeggen of het makkelijker is om door te breken in een land als Finland. Doordat het niveau wat lager ligt, zijn de verwachtingen ook lager. Ik zou willen dat het niveau wat hoger ligt, zodat meer mensen naar de wedstrijden komen kijken. Dat geeft de spelers toch een boost, je raakt meer gemotiveerd omdat je bekeken wordt.”

Väisänen kijkt gematigd tevreden terug op zijn eerste seizoen bij Den Bosch, dat overigens nog niet ten einde is. In de play-offs om promotie wacht voor de Brabanders eerst in de halve finale een dubbele confrontatie met Go Ahead Eagles: op zondag 19 mei in Deventer en drie dagen later in De Vliert. “We hebben nog vier grote wedstrijden, waarin je honderd procent moet geven. Deze duels zijn goed voor mijn ontwikkeling. Ik hoop eigenlijk dat dit seizoen nog het begin was van mijn tijd in Nederland, dus laten we afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Het volgende doel is de Eredivisie en ik hoop dat het met Den Bosch is. Je kan nooit voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik weet van mezelf in ieder geval dat het volgend seizoen nog beter kan.”

Naam: Leo Väisänen

Geboortedatum: 23 juli 1997

Club: FC Den Bosch

Positie: centrale verdediger

Sterke punten: inzicht, kopkracht, passing

