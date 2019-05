Grootverdiener Man United biedt excuses aan: ‘Ik presteer niet zoals verwacht’

Manchester United verloor zondag zijn laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen met 0-2 van Cardiff City en die uitslag was tekenend voor het teleurstellende jaar dat the Red Devils hebben doorgemaakt. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer moet genoegen nemen met een zesde plaats in de eindklassering en grijpen zodoende naast Champions League-voetbal voor volgend seizoen. De bijdrage van Alexis Sánchez was, mede vanwege blessureleed, bovendien zeer beperkt en de Chileen heeft nu via zijn social media-account zijn excuses aangeboden voor het afgelopen jaar.

“Het was een enorm zwaar seizoen… De fans zijn degenen die een excuus verdienen, aangezien ze je blijven steunen, wat er ook gebeurt. Persoonlijk heb ik vanwege een aantal onvoorspelbare blessures niet zo gepresteerd als er van mij werd verwacht. De pers en de mensen bleven bovendien speculeren over dingen die niet waar zijn. Ik ben altijd op alle gebieden een professional geweest”, laat hij weten in een verklaring.

“Ik bied de fans mijn excuses aan omdat we onze doelen niet hebben weten te bereiken. Ondanks alles blijven we echter Manchester United! De spelers en de staf vragen zich af of we goed bezig zijn en of we wel alles geven voor dit shirt. Ik weet zeker dat Manchester United ooit weer de club zal worden die het was in de tijd van Sir Alex Ferguson”, sluit hij af.

Sánchez kwam anderhalf jaar geleden over van Arsenal en is met een weeksalaris van naar verluidt ruim vier ton, exclusief bonussen, de absolute grootverdiener op Old Trafford. De aanvaller kwam dit seizoen tot twintig wedstrijden in de Premier League, waarin hij eenmaal wist te scoren.