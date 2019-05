Directeur onthult wijze waarop Tadic en Blind naar Ajax werden gehaald

Volgens Jeroen Slop heeft Erik ten hag een grote rol gespeeld in de transfer van Dusan Tadic van Southampton naar Ajax. De scheidend financieel directeur van de Amsterdammers zegt in de Ajax Podcast op de site van de Eredivisionist dat men veel over had voor de komst van zowel Tadic als Daley Blind, die afgelopen zomer Manchester United achter zich liet.

“Ajax is aan het vissen in een klein bootje in een prachtige Noordzee, maar dat bootje is niet geschikt voor de oceaan genaamd de Premier League. Daar heb je in principe niets te zoeken, daar word je overspoeld met je bootje door de golven die daar plaatsvinden”, aldus Slop, die stelt dat Blind en Tadic vooral op basis van hun gevoel kozen voor een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens de sportbestuurder was de connectie tussen Tadic en Ten Hag ‘heel belangrijk’. “Daar zat een relatie, waardoor je een opening had die anders was dan wanneer je een derde club was waar Tadic geen gevoel bij had. En doordat Ten Hag de introductie deed en contact hield, konden Marc (Overmars, directeur voetbalzaken, red.) en ik naar Southampton omdat je het gevoel had dat Tadic ervoor open stond.”

Ook bij de overstap van Blind kwamen goede contacten van pas. “We hadden een goede ingang met Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) en Manchester United. We zijn niet fysiek voor Blind naar Engeland gegaan. De speler was hier en we hoefden ook niet naar de club om te onderhandelen. Dat hebben we op afstand gedaan”, aldus Slop.