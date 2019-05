De Boer adviseert Ajacied: ‘Daar krijgt hij het lastig, daar heb je mannetjes’

Donny van de Beek wordt de laatste weken veel gelinkt aan een uitgaande transfer bij Ajax. De middenvelder, die de laatste maanden een zeer gewaardeerde kracht is binnen de selectie van trainer Erik ten Hag, zou onder meer op het lijstje staan van Barcelona en Real Madrid. Ronald de Boer hoopt dat Van de Beek nog een seizoen actief is in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik denk dat heel veel clubs achter hem aanzitten”, laat De Boer weten bij Dit Was Het Weekend van FOX Sports. De oud-international adviseert de Ajacied om nog een jaar voor de Amsterdamse club uit te komen. "Je hebt nu een status gecreëerd. Volgend seizoen ben je in de hiërarchie nog een jaar verder, dan maak je weer een ontwikkeling door.”

“Er wordt nu ook anders gekeken naar jongens als Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech”, vervolgt de oud-voetballer, die ziet dat Van de Beek zich sterk heeft ontwikkeld dit seizoen. Volgens De Boer staat de middenvelder altijd op de juiste plek. “Dat deed hij in de jeugd al en nu laat hij het zien op het hoogste niveau. Hij pakt ballen af, maakt het spel snel en doet geen gekke dingen. Hij weet precies wat zijn kwaliteiten zijn.”

Onder andere Real Madrid zou interesse hebben in Van de Beek, maar De Boer vindt een stap naar de Spaanse topclub niet de juiste. “Daar gaat hij het denk ik lastig krijgen, daar heb je mannetjes. Hij moet naar een club gaan die begrijpt wat voor type speler Donny van de Beek is. Hij is een dienende speler die heel veel kwaliteiten heeft als je hem goed gebruikt.”