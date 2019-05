KNVB zal niet poseren met schaal vanwege ‘zout in de wond’ bij PSV

PSV lijkt de titel aan Ajax te moeten gunnen. De Eindhovenaren verloren zondag met 1-0 van AZ, terwijl de ploeg van Erik ten Hag met 4-1 te sterk bleek voor FC Utrecht. Door deze ontwikkelingen staat PSV nu drie punten en veertien goals achter op Ajax, waardoor een nieuwe titel een utopie lijkt. De KNVB durft het scenario dat PSV alsnog kampioen wordt echter niet uit te sluiten.

Komende woensdagavond neemt koploper Ajax het op tegen De Graafschap in Doetinchem, terwijl de formatie van Mark van Bommel in het eigen Philips Stadion tegen Heracles Almelo strijdt voor drie punten. “We moeten altijd alle scenario's openhouden”, reageert een woordvoerder van de de voetbalbond in gesprek met De Telegraaf.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, heeft het koffertje met een replica van de kampioensschaal achter in zijn auto, zo meldt de krant. Hoogma zal echter niet, zoals gebruikelijk, met de schaal poseren voor tv-zender FOX Sports en de fotografen, omdat dit voor PSV na de nederlaag in Alkmaar zout in de wond is, zo klinkt het.

Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB, reist naar Doetinchem met de kampioensschaal, die waarschijnlijk aan aanvoerder Matthijs de Ligt zal worden overhandigd. De KNVB en Ajax communiceren later welke Ajax-prominent Gudde zal assisteren. De naderende landstitel is de tweede prijs in korte tijd voor Ajax, daar ruim een week geleden de KNVB Beker werd gewonnen.