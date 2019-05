‘Dit team heeft een Isco nodig om de Champions League te kunnen winnen’

Juventus versterkte zich afgelopen zomer met Cristiano Ronaldo en de Italianen werden daarna meteen gebombardeerd tot een van de topfavorieten voor de eindzege in de Champions League. Het avontuur van La Vecchia Signora in het miljardenbal kwam door toedoen van Ajax echter in de kwartfinales al ten einde en sindsdien wordt er druk gespeculeerd over een aantal fundamentele wijzigingen voor volgend seizoen.

Mauricio Pochettino zou bijvoorbeeld in beeld zijn om trainer Massimiliano Allegri op te volgen en Andrea Pirlo zou dit toejuichen: “Hij heeft de Juventus-identiteit, hij is een moderne coach die al lang in Engeland werkzaam is. Met modern bedoel ik niet alleen zijn speelstijl, maar alles. Hij komt uit het Spaanse voetbal, dus hij is een verzameling van stijlen”, vertelt de voormalige middenvelder bij Sky Italia.

Juventus wordt ook in verband gebracht met een flink aantal spelers, waaronder een aantal potentiële versterkingen voor het middenveld. Pirlo is van mening dat de grootmacht uit Turijn wel een nieuwe spelmaker kan gebruiken: “Ze hebben, naar mijn mening, een Isco nodig. In Italië staan ze boven alle andere clubs, maar ze moeten de Champions League winnen.”

“Allegri heeft nu al een paar maanden een team in zijn hoofd. Het middenveld is waar ze zich moeten verbeteren. Misschien hebben ze zelf ook wel het idee dat ze daar niet genoeg kwaliteit hebben. Ze hebben Cristiano Ronaldo gekocht, maar Allegri wist niet hoe hij de bal bij hem moest krijgen. Ze hebben middenvelders nodig om de Champions League te kunnen winnen.”