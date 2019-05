Tadic ‘verbaasd’ over progressie teamgenoot: ‘Dat is een wereld van verschil’

Ajax lijkt zeker van de landstitel, nu de Amsterdammers drie punten en veertien doelpunten voor staan op nummer twee PSV. De ploeg van Erik ten Hag kent een ijzersterk seizoen, met de winst van de KNVB Beker en plek in de halve finale van de Champions League als resultaten. Dusan Tadic is blij dat hij afgelopen zomer zich aansloot bij de aanstaande landskampioen.

De ervaren aanvaller besloot Southampton en de Premier League achter zich te laten om voor de prijzen te spelen in Amsterdam. Tadic is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn medespelers en ziet dat er veel talent rondloopt bij Ajax. "Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek hebben geweldig veel progressie geboekt", zegt Tadic tegenover De Telegraaf.

Laatstgenoemde Oranje-international heeft Tadic 'het meest verbaasd', zo geeft de Serviër aan. Met name de laatste weken weet Van de Beek indruk te maken. "Hij is nóg meer voor het voetbal gaan leven. Donny luistert graag naar de oudere spelers, is nog beter op zijn voeding gaan letten en harder gaan trainen in de gym", aldus Tadic.

"Als je hem aan het begin van het seizoen zag en nu ziet, dan is dat een wereld van verschil. Prachtig", besluit de routinier. Het is de vraag of Van de Beek volgend seizoen het shirt van Ajax zal dragen. De middenvelder, die nog tot medio 2022 vastligt, wordt in verband gebracht met verschillende topclubs, waaronder Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Napoli, Barcelona en Real Madrid.