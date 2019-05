‘Ik vind het echt jammer dat Hakim Ziyech niet bij Oranje zit’

Met 21 doelpunten en 23 assists in 48 officiële wedstrijden speelt Hakim Ziyech een belangrijke rol in het uitermate succesvolle seizoen van Ajax. De Amsterdammers kroonden zich zondagmiddag officieus tot kampioen van Nederland. Guus Hiddink is onder de indruk van Ziyech en vindt het jammer dat de middenvelder niet voor Oranje speelt.

"Ik vind het echt jammer dat Hakim Ziyech niet bij Oranje zit. Ik heb hem destijds erbij gehaald, maar hij raakte geblesseerd toen we tegen Letland speelden”, zegt Hiddink in gesprek met ELFVoetbal. Hij was tussen 2014 en 2015 bondscoach en haalde Ziyech destijds bij de selectie. De middenvelder werd vervolgens niet meer opgeroepen, waarna hij voor een interlandcarrière voor Marokko besloot te kiezen.

“Hij is wel avontuurlijk. Je ziet bij Ajax waartoe dat kan leiden”, vervolgt de bondscoach van de Olympische ploeg van China. Hij is van mening dat Ajax met een grote gunfactor speelt. “En daarmee bedoel ik dat ze vooral elkáár veel gunnen. Soms tot overdreven aan toe. Maar het feit dat ze durven kort te spelen, betekent dat ze veel vertrouwen hebben in hun eigen technische vaardigheden. Door het spel te versnellen creëer je ruimte op het veld. Dat maakt voetbal aantrekkelijk.”

“Jongens leren heel snel bij. Belangrijk is ook de manier van spelen; die van Ajax komt overeen met de speelstijl van Oranje”, concludeert Hiddink. “In beide ploegen worden creatieve spelers gekoppeld aan een goede basis. Die basis is nu steviger dan een paar jaar geleden, omdat ze over meer internationale ervaring beschikken. Kijk naar Daley Blind. Dankzij hem zie je jongens bij Ajax opbloeien.”