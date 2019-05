Maandag, 13 Mei 2019

Crystal Palace wenst 93 miljoen te ontvangen

Als Aston Villa promoveert, gaat men een poging ondernemen om Tammy Abraham definitief over te nemen van Chelsea. The Villans zijn van plan om een bod van 28 miljoen euro neer te leggen in Londen. (Daily Telegraph)

Indien Chelsea erin slaagt om het transferverbod van tafel te krijgen, melden de Londenaren zich bij Barcelona. The Blues hopen Philippe Coutinho te kunnen overnemen, daar de Catalanen bereid zijn om hem voor honderd miljoen euro van de hand te doen. (Cadena SER)

Crystal Palace heeft de vraagprijs voor Wilfried Zaha bepaald op een slordige 93 miljoen euro. Tegelijkertijd hopen the Eagles de van Chelsea gehuurde Michy Batshuayi te kunnen behouden. (Daily Mirror) Tegelijkertijd hopende van Chelsea gehuurde Michy Batshuayi te kunnen behouden.

Het lijkt erop dat Jack Butland volgend seizoen actief is in de Premier League. De doelman van Stoke City heeft concrete aanbiedingen van Crystal Palace en Bournemouth in beraad. (Stoke Sentinel)

Na het ontslag van Chris Hughton bij Brighton & Hove Albion is de speculatie over zijn opvolging begonnen. Graham Potter van Swansea City is de favoriet om aan de slag te gaan bij the Seagulls. (Diverse Engelse media)