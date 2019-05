Pröpper en Locadia krijgen verrassend te maken met nieuwe manager

Davy Pröpper en Jürgen Locadia krijgen bij Brighton & Hove Albion te maken met een nieuwe manager. The Seagulls communiceren via de officiële kanalen dat Chris Hughton de club per direct verlaat, ondanks een tot 2021 lopend contract. Brighton wist zich dit seizoen te handhaven in de Premier League, waardoor het vertrek van Hughton enigszins als een verrassing komt.

Brighton speelde zich nog voor de laatste speeldag veilig ten koste van Cardiff City, waardoor de 1-4 nederlaag tegen Manchester City geen gevolgen had. The Seagulls slaagden er dit seizoen tevens in om de halve finale van de FA Cup te bereiken, waarin Manchester City uiteindelijk te sterk bleek. Desondanks moet Hughton nu het veld ruimen, na een kleine vijf jaar aan het roer te hebben gestaan aan de Engelse zuidkust.

Hughton werd in december 2014 aangesteld bij Brighton. Onder zijn bewind promoveerde de club in 2017 voor het eerst in 34 jaar weer naar het hoogste niveau, waarop men vorig seizoen als vijftiende eindigde. Dit seizoen is Brighton dus als zeventiende geëindigd, waardoor de werkgever van Locadia en Pröpper volgend seizoen voor het derde jaar op rij in de Premier League actief zal zijn. Hughton werkte in het verleden voor Tottenham Hotspur, de Ierse nationale ploeg, Newcastle United, Birmingham City en Norwich City.

“Chris heeft uitstekend werk verricht, door de club stabiel te maken en naar de Premier League te loodsen. Dit zijn zonder twijfel de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen als voorzitter van Brighton & Hove Albion, maar uiteindelijk heb ik mijn besluit gemaakt omdat de tweede seizoenshelft uitermate moeizaam verliep. Onze Premier League-status stond op het spel”, laat voorzitter Tony Bloom weten. Locadia was onder het bewind van de zestigjarige Hughton niet altijd basisspeler, terwijl Pröpper over het algemeen wel kon rekenen op een plaats in de eerste elf.