Cor Pot: ‘Ik heb Robin van Persie toen weggestuurd bij Jong Oranje’

Robin van Persie speelde zondag tegen ADO Den Haag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Na periodes op het hoogste niveau bij Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en nogmaals Feyenoord houdt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal het voor gezien. In onderstaande video laten Cor Pot, zijn zoon Sebastiaan, Pierre van Hooijdonk en Mounir El Hamdaoui in gesprek met DAZN zich lovend uit over de afzwaaiende voetballer.