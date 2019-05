‘Borussia Dortmund zet om twee redenen streep door naam Van de Beek’

BILD wist vorige week te melden dat Borussia Dortmund bovengemiddelde belangstelling heeft voor Donny van de Beek. De Duitse topclub zou zelfs als de eerste gesprekken met de entourage van de Ajax-middenvelder achter de rug hebben. Kicker schrijft nu echter dat Borussia Dortmund om twee redenen een streep door de naam van Van de Beek heeft gezet.

Sportief directeur Michael Zorc zou vorige week hoogstpersoonlijk voor Van de Beek op de tribune hebben gezeten tijdens de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-3 nederlaag). BILD bestempelde de 22-jarige middenvelder als Wunsch-Holländer voor Borussia Dortmund, dat al weken bezig zou zijn met zijn komst. Kicker meent echter dat Van de Beek zijn loopbaan niet zal vervolgen bij de huidige nummer twee van de Bundesliga.

Allereerst is Van de Beek simpelweg te duur voor Borussia Dortmund. De middenvelder werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Napoli, Barcelona en Real Madrid. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2022 en de Amsterdammers zouden volgens eerdere berichten de vraagprijs voor Van de Beek op zeventig miljoen euro hebben bepaald.

Anderzijds is Borussia Dortmund op zoek naar een ander type. Die Borussen willen volgens het Duitse voetbalblad een ‘Ilkay Gündogan-type’ toevoegen aan de selectie. Of de middenvelder van Manchester City voor een terugkeer in Dortmund staat, is voorlopig onduidelijk. Gündogan heeft in Engeland nog een verbintenis tot medio 2020 en the Citizens willen hoogstwaarschijnlijk voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt, waardoor een zomers vertrek aannemelijk is.