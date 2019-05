‘Barcelona vreest strijd om Matthijs de Ligt toch nog te verliezen’

Voor Ajax staat er dit seizoen nog één wedstrijd op het programma, als De Graafschap in Doetinchem de tegenstander is. Het is vermoedelijk de laatste wedstrijd van Matthijs de Ligt in het shirt van de Amsterdammers, daar de verdediger gevolgd wordt door de gehele Europese top. Een transfer naar Barcelona leek al tijden aanstaande, maar volgens Mundo Deportivo ligt de toekomst van De Ligt mogelijk in de Premier League.

De Catalanen worden al maanden als favoriet beschouwd om met De Ligt aan de haal te gaan en een afvaardiging van de Spaans kampioen was afgelopen week in Nederland om met de verdediger over zijn toekomstplannen te praten. Barcelona zou nu echter vrezen dat De Ligt zijn carrière gaat vervolgen bij Liverpool. De aanwezigheid van Virgil van Dijk zou voor de negentienjarige verdediger een reden kunnen zijn om toch voor een overstap naar de Premier League te kiezen.

Het lijkt erop dat er na het seizoen een zogenaamde bidding war zal ontstaan in de strijd om De Ligt. Engelse media schatten dat er minimaal 85 miljoen euro op tafel moet komen om de verdediger los te weken bij Ajax. In gesprek met FOX Sports benadrukte De Ligt zondagmiddag dat het duel met FC Utrecht (4-1 zege), waarin Ajax officieus de landstitel binnenhaalde, in principe niet zijn laatste thuiswedstrijd voor de Amsterdammers is.

“Op dit moment niet. Er is nog niets rond met een club. Dat is op dit moment niet aan de orde. Als het goed is, is het niet mijn laatste thuiswedstrijd”, zei De Ligt. “Je weet het natuurlijk nooit. Ik kan nu leuk verkondigen dat ik blijf of wegga, maar er is niets aan de orde. Daar ben ik heel eerlijk in. Er wordt wel gepraat, maar er is niets concreet. Ik ben hier nog steeds met Ajax.”