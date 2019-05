‘Jan Smit praat mond voorbij en verklapt miljoenentransfer Brandley Kuwas’

Brandley Kuwas vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij maakt na dit seizoen de overstap van Heracles Almelo naar Al Nasr, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller zet zijn handtekening onder een contract voor twee jaar, met de optie voor nog een jaar. Het contract van Kuwas in Almelo liep door tot medio volgend jaar. De club uit Dubai betaalt volgens de krant een transfersom van 2,5 miljoen euro om zijn verbintenis af te kopen.

Volgens het Algemeen Dagblad wilde Heracles de transfer van de 26-jarige Kuwas maandag wereldkundig maken, maar was oud-voorzitter Jan Smit de club voor. Na de 4-5 nederlaag tegen Excelsior zondagmiddag dook Smit op in de catacomben van het stadion en daar feliciteerde hij de speler openlijk met zijn aanstaande transfer. Heracles heeft de transfer inmiddels bevestigd, maar wacht met het onthullen van de naam van de club.

Met een overstap naar Al Nasr heeft Kuwas alsnog zijn gewenste transfer te pakken. Hij kon afgelopen zomer de overstap maken naar de nummer drie van de Championship Leeds United. Die club had toen namelijk serieuze interesse en had 3,5 miljoen euro over voor zijn diensten. Zover kwam het niet, want Heracles liet de transfer afketsen. Kuwas bleef in Almelo en was dit seizoen goed voor tien goals en evenveel assists. In Dubai wordt hij ploeggenoot van Álvaro Negredo, ex-spits van onder meer Valencia en Manchester City.