Rondo onthult afspraak in contract Tagliafico: ‘Uitstekend van Overmars’

Nicolás Tagliafico tekende begin deze maand een nieuw contract, met daarin een 'commitment' om deze zomer bij Ajax te blijven. Volgens presentator Jack van Gelder van praatprogramma Rondo zijn daar echter wel afspraken aan gekoppeld. Die afspraken zouden de Argentijnse linksback in de toekomst geld kunnen opleveren.

Afgesproken is dat Tagliafico voor minstens twintig miljoen euro mag vertrekken in de zomer van 2020. Als de transfersom hoger uitvalt, dan wordt de rest van het bedrag verdeeld tussen Ajax en Tagliafico zelf. "Het is absoluut iets wat vaker gebeurt", beaamde Aad de Mos. "Het is een uitstekende transactie van Marc Overmars."

Tagliafico is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de Ajax-verdediging en het nationale elftal van Argentinië. Hij is sinds januari vorig jaar actief bij Ajax, dat hem overnam van het Argentijnse Independiente. De linksback tekende destijds een tot medio 2022 doorlopend contract en zal in ieder geval tot de zomer van 2020 in Amsterdam blijven.

André Onana, Klaas-Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui tekenden in de afgelopen maanden allen ook een nieuwe overeenkomst, terwijl er met Razvan Marin (Standard Luik), Kik Pierie (sc Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) alvast drie nieuwe aanwinsten voor het aankomende seizoen werden verwelkomd.