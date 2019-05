Van Persie: ‘Die goal had ik de hele zomer geoefend in het zwembad’

Robin van Persie speelde zondagmiddag de laatste wedstrijd in zijn profloopbaan. Feyenoord verloor tijdens het afscheid van de 35-jarige aanvaller met 0-2 van ADO Den Haag. In onderstaande video gaat Van Persie in op de mooiste doelpunten van zijn carrière en hij licht drie treffers uit als zijn favoriet, om bijzondere redenen.

Van Persie laat weten dat hij in ieder geval niet gaat stilzitten nu zijn carrière ten einde is.

Na afloop van de wedstrijd tegen ADO werd Van Persie toegesproken door Marco van Basten. In onderstaande video gaat de routinier in op de samenwerking met de oud-spits, die hij een ‘legend’ noemt.