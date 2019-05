De Boer blijft winnen met Atlanta United en rukt op naar vijfde plek

Het gaat Frank de Boer voor de wind bij Atlanta United. Na een stroeve start heeft de regerend kampioen van de Amerikaanse MLS de smaak weer te pakken; zondagavond boekte Atlanta tegen de zuidelijke rivaal Orlando City (1-0) de vierde overwinning op rij. Atlanta rukt daardoor op van de negende naar de vijfde plek in de Eastern Conference van de Verenigde Staten.

Recordaankoop Pity Martínez, in januari overgekomen voor ruim dertien miljoen euro, werd de matchwinner in het Mercedes-Benz Stadium van Atlanta. Na dertien minuten ontving de middenvelder de bal van Hector Villalba, waarna Martínez met een uitdraaiend schot de bovenhoek vond. Het was zijn eerste doelpunt voor Atlanta in zijn negende wedstrijd voor de club. Dankzij fantastische reddingen van doelman Brad Guzan op een kopbal van Brian Rowe en op een inzet van Dom Dwyer hield de ploeg van De Boer de voorsprong vast in de eerste helft.

Na de rust dacht Atlanta de marge uit te breiden. Julian Gressel leek zijn derde doelpunt in vier wedstrijden te maken, maar het doelpunt van de Duitser werd afgekeurd wegens buitenspel. Orlando probeerde in het restant van de tweede helft druk te zetten op Atlanta, maar de thuisploeg bleef overeind. Door de zege staan De Boer en consorten nu vijfde in de Eastern Conference. Alle ploegen boven Atlanta hebben minstens een duel meer gespeeld, dus mag de club uit Georgia omhoog kijken.