Getergde Alessandro Florenzi staat op na provocatie van Cristiano Ronaldo

AS Roma heeft in de strijd om een plaats in de top vier van de Serie A een belangrijke zege geboekt. Kampioen Juventus werd in het Stadio Olimpico met 2-0 verslagen. Het eerste doelpunt in het treffen kwam tien minuten voor tijd van de voet van Alessandro Florenzi, die het eerder in de wedstrijd aan de stok had met een provocerende Cristiano Ronaldo.

Juventus is al een tijdje kampioen en speelt nergens meer voor. AS Roma is nog volop in de race om een plaats in de top vier en zag concurrenten Atalanta en AC Milan eerder dit weekeinde al winnen. De Romeinen konden met een overwinning tegen Juventus nummer vier Internazionale tot op één punt naderen, al komen i Nerazzurri maandagavond nog in actie tegen het reeds gedegradeerde Chievo Verona. Ondanks de belangen, mocht AS Roma na de eerste helft van geluk spreken dat het niet op achterstand stond.

Antonio Mirante weerhield zowel Juan Cuadrado als Paulo Dybala van de openingstreffer met een fraaie redding. Aan de andere kant werd Juventus-doelman Wojciech Szczesny gered door de lat na een inzet van Lorenzo Pellegrini. Mede daardoor eindigde het eerste bedrijf zonder doelpunten. In het begin van de tweede helft stond Justin Kluivert, die een basisplaats had bij AS Roma, aan de basis van de eerste kans na rust. Stephan El Shaarawy faalde echter in kansrijke positie.

Na een uur spelen ontstond er een opstootje, waarin Cristiano Ronaldo het aan de stok kreeg met Florenzi. Kort daarna zag de Portugees een treffer geannuleerd worden wegens buitenspel. In de slotfase leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot AS Roma tien minuten voor tijd nog op voorsprong kwam. Florenzi ging de combinatie aan met Edin Dzeko, die de vleugelverdediger alleen voor Szczesny zette. De Poolse doelman werd gepasseerd met een fraaie stift: 1-0. Vlak voor tijd bracht Dzeko de definitieve beslissing in het duel, waarmee hij de eindstand op 2-0 bepaalde.