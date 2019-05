Oranje Onder-17 gaat naar halve finale en pakt ticket voor WK in Brazilië

Oranje Onder-17 heeft zich zondagavond geplaatst voor de halve finale van het EK in Ierland. In het stadion Carlisle Grounds in Bray won Oranje overtuigend met 0-3 van België, waardoor donderdag tegen Hongarije of Spanje wordt gestreden om een plek in de finale. Oranje is als halvefinalist ook verzekerd van deelname aan het WK in Brazilië, dat in november plaatsvindt.

Sontje Hansen was de gevaarlijkste man bij Oranje in de eerste helft. De zestienjarige aanvaller van Ajax schoof de bal na achttien minuten naast het doel; vijf minuten later kwam hij in een één-op-één-situatie niet voorbij keeper Maarten Vandevoordt. Kort daarna was het alsnog raak voor Hansen: nadat Brian Brobbey de paal trof, kwam de bal terug het veld in en was het voor de Ajacied een koud kunstje om de score te openen.

Er volgden in de eerste helft nog meer kansen voor de ploeg van trainer Peter van der Veen. De inzet van Naoufal Bannis ging recht op Vandevoordt af en een schot van Brobbey miste kracht om de doelman te verrassen. Vijf minuten voor rust was het alsnog raak: linksback Anass Salah-Eddine nam een voorzet ineens uit de lucht en vond de verre hoek. In het tweede bedrijf kwam die voorsprong zelden in gevaar.

De 0-3 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 1-2. Oranje stond goed opgesteld en dwong België tot het maken van fouten in de opbouw. Vandevoordt leverde een spectaculaire redding op een van richting veranderd schot van Bannis, terwijl ook Hansen, Ian Maatsen en Brobbey geen succes kenden in de afronding. Maar met een prachtige passeerbeweging in het strafschopgebied stelde Ki-Jana Hoever zichzelf in staat om de wedstrijd van dichtbij op slot te gooien.