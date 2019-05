Strijd om plek vier in Spanje volledig open; elfde competitienederlaag Real

De strijd om de vierde plaats in LaLiga blijft ongemeen spannend. Valencia nam de vierde plaats zondagavond dankzij een 3-1 overwinning op Alavés over van Getafe, dat met 2-0 onderuit ging tegen Barcelona. Real Madrid leed op bezoek bij Real Sociedad alweer de elfde competitienederlaag van het seizoen, terwijl Atlético Madrid en Sevilla remiseerden: 1-1.

Barcelona - Getafe 2-0

Getafe kon zondagavond een grote stap richting de vierde plaats in LaLiga zetten. Dan moest er wel gewonnen worden van Barcelona, dat reeds kampioen is en afgelopen week werd uitgeschakeld in de Champions League. Vijf minuten voor rust kwamen de bezoekers in het Camp Nou echter op achterstand, waar Jasper Cillessen op doel stond bij de thuisploeg. Een vrije trap van Lionel Messi werd verlengd door Gerard Piqué, waarna Getafe-doelman David Soria nog kon redden. Op de rebound van Arturo Vidal was de sluitpost echter kansloos, waardoor Barcelona op voorsprong kwam. Het duel in Barcelona bleef heel lang spannend, maar kort voor tijd bracht een eigen doelpunt van Djene Dakonam de beslissing. Na de 2-0 nederlaag in Barcelona moet Getafe op de laatste speeldag zien te winnen van Villarreal, terwijl men ook afhankelijk is van het resultaat van Valencia.

Atlético Madrid - Sevilla 1-1

Sevilla heeft van de drie kanshebbers nog de kleinste kans op het Champions League-ticket. Voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid, reeds verzekerd van de tweede plaats, bezette de werkgever van Quincy Promes de zesde plaats in LaLiga. In het Wanda Metropolitano moest er gewonnen worden, maar na een halfuur spelen kwamen de bezoekers uit Andalusië op achterstand. Koke kreeg op de rand van het strafschopgebied veel ruimte om uit te halen en trof het doel met een betrekkelijk zwak schot: 1-0. Twintig minuten voor tijd kwam Sevilla op gelijke hoogte. Een voorzet van Franco Vázquez bereikte bij de tweede paal Pablo Sarabia, die beheerst in alle kalmte schoot. In de slotfase kwam er in de gelijke stand geen verandering meer, waardoor Sevilla een minieme kans op een Champions League-ticket behoudt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Barcelona 37 26 8 3 54 86 2 Atlético Madrid 37 22 9 6 26 75 3 Real Madrid 37 21 5 11 19 68 4 Valencia 37 14 16 7 14 58 5 Getafe 37 15 13 9 13 58 6 Sevilla 37 16 8 13 13 56 7 Athletic Club 37 13 14 10 -2 53 8 Real Sociedad 37 13 11 13 1 50 9 Espanyol 37 13 11 13 -4 50 10 Real Betis 37 13 8 16 -10 47 11 Alavés 37 12 11 14 -12 47 12 Eibar 37 11 13 13 -4 46 13 Leganés 37 11 12 14 -5 45 14 Villarreal 37 10 13 14 -3 43 15 Levante 37 11 10 16 -7 43 16 Real Valladolid 37 10 11 16 -17 41 17 Celta de Vigo 37 10 10 17 -9 40 18 Girona 37 9 10 18 -15 37 19 Rayo Vallecano 37 8 7 22 -29 31 20 Huesca 37 6 12 19 -23 30

Real Sociedad - Real Madrid 3-1

Real Madrid gaat het seizoen op de derde plaats in LaLiga besluiten en draait de afgelopen weken uiterst moeizaam. Op bezoek bij Real Sociedad ging de Koninklijke uitstekend van start, want al na zes minuten stond de openingstreffer op het scorebord. Brahim Díaz kwam tot scoren na een uiterst fraaie actie: 0-1. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg echter weer op gelijke hoogte, doordat Mikel Merino op aangeven van Willian José raak schoot. Voor rust kwam Real Madrid na een rode kaart voor Jesus Vallejo met tien man te staan, wat uiteindelijk de nederlaag in San Sebastian zou inleiden. Na een uur spelen wist Real Sociedad de overtalsituatie uit te buiten. Rubén Pardo bediende Joseba Zaldua, die de Basken op voorsprong bracht. Ander Barrenetxea bepaalde de eindstand twintig minuten voor tijd op 3-1, waardoor Real Madrid zijn elfde nederlaag van het seizoen leed.

Valencia - Deportivo Alavés 3-1

Valencia heeft met nog één wedstrijd te gaan een Champions League-ticket voor het grijpen. De ploeg van trainer Marcelino profiteerde van de nederlaag van concurrent Getafe en heeft nu evenveel punten als de verrassing van dit LaLiga-seizoen. Tegen Alavés kende Valencia een matige start, want al na twaalf minuten spelen kwamen de bezoekers op voorsprong via Ximo Navarro. Nog voor rust poetste Valencia de achterstand weg. Eerst bracht Carlos Soler de ploegen op gelijke hoogte, waarna Santi Mina enkele minuten later Valencia de voorsprong bezorgde. Twintig minuten voor tijd bracht Kévin Gameiro de beslissing in het duel, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde. Voor Valencia wacht op de laatste speeldag de uitwedstrijd tegen Real Valladolid.

Strijd tegen degradatie

Met nog één wedstrijd te gaan lijkt Girona te gaan degraderen uit LaLiga, nadat eerder Rayo Vallecano en SD Huesca al zeker waren van degradatie. De Catalanen hebben een achterstand van drie punten op Celta de Vigo. Het onderling resultaat van beide ploegen is gelijk, terwijl het doelsaldo van Celta (min negen) een stuk beter is dan dat van Girona (min vijftien). Op de laatste speeldag neemt Girona het op tegen Alavés, terwijl voor Celta een thuiswedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Rayo Vallecano wacht. Girona ging zondagavond met 1-2 onderuit tegen Levante, terwijl Celta met 3-1 verloor op bezoek bij Athletic Club. Real Valladolid is dankzij een 1-2 overwinning op Rayo Vallecano veilig. Ook Villarreal is volgend seizoen in LaLiga actief, dankzij een 1-0 zege op Eibar.